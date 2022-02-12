Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 13 февраля в Украине днем будет достаточно тепло, за исключением Харькова и Сум, где дневная температура будет на уровне -1…+1ºС. Однако ночь по всей стране будет морозной, на западе местами до -12 градусов. Даже в южных регионах ночью морозы могут достигать -4…-6 градусов.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах -7… -9 градусов, на Закарпатье и в Черновцах – до -12ºС, днем ожидается +5…+7ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -6…-8 градусов, днем потеплеет до +3…+5ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -7 до -9 градусов, а днем будет -0…+1ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах -4…-6 ночных градусов и +4…+6 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 13 февраля день обещает быть солнечным и без осадков. Температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+4ºС.

Карта погоды на 13 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 12 февраля 2022 года.