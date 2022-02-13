Как информирует «НБН», все детали Гончаренко обнародовал в своем Телеграме.

Итак, член «Европейской солидарности» пишет, что конгрессмены, а также депутаты Европейского парламента обратились с призывом к собственным правительствам, чтобы Украина могла получить оружие. Более того, они призвали подготовить как можно быстрее жесткие санкции против Российской Федерации.

Украине могут передать летальное и нелетальное оружие

Дословно из сообщения соратника Петра Алексеевича Порошенко:

«Депутаты Европарламента и парламенты многих европейских стран, а также конгрессмены призвали свои правительства предоставить Украине летальное и нелетальное оружие. Кроме того, они призывают разработать пакеты экономических санкций, если Кремль решит начать полномасштабное вторжение в Украину».

По словам Алексея Гончаренко, вышеуказанные политики призвали все сделать для того, чтобы эскалации конфликта не состоялось, ведь цена всего этого, по утверждению евродепутатов, будет чрезвычайно высока.

Говоря о вероятности военного вторжения в Украину, напомним, что турецкие власти сообщили о полученной от российской и белорусской сторон информации относительно того, что этого не произойдет.