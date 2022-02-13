Как информирует «НБН», информацию об этом обнародовал Телеграм «Резидент».

Как известно, в настоящее время СМИ активно обсуждают информацию о том, что некоторые страны Запада, ЕС, а также Израиль призвали своих граждан в ближайшее время покинуть пределы украинской территории. Все это связано с вероятной угрозой российского вторжения в нашу страну.

Сегодня, 13 февраля, телеграм-канал «Резидент» проинформировал, что получил от источника в Офисе президента Украины интересную информацию, которая свидетельствует о том, что Украинское государство уже покинули большинство отечественных олигархов.

Цитата из обнародованного сообщения ресурса:

«Наш источник в ОП рассказал, что большинство украинских олигархов покинуло страну, что вызвано страхом перед возможным вторжением России».

При этом ни имен олигархов, ни когда и куда они выехали, ресурс не сообщил.

Как известно, буквально вчера была обнародована информация и о том, что Петр Алексеевич Порошенко спешит вывезти из Украины все свои наличные средства, а также эвакуирует членов собственной семьи за границу.