Об этом сообщает Vatican News, передает “НБН”.

“Меня очень беспокоят новости об Украине. Я доверяю заступничеству Пречистой Девы Марии и совестливости ответственных за это политиков, что они сделают все возможное для мира в этой стране. Да помолимся мы в тишине”, — сказал Папа Римский.

Паломник из Ватикана назвал возможное вторжение России на территорию украины настоящим “безумием” и надеется, что конфликт получится решить мирным путем.

“Давайте продолжим молить Бога о мирном небе над головой, чтобы удалось решить все проблемы разговором. Давайте помнить, что война — это безумие”, — ранее высказывался Папа.

Недавно Папа Римский сделал важное предложение Украине, а в Рождество вспомнил об украинском вопросе.