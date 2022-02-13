Ситуация с заявлениями Запада и ряда других стран о том, что они в срочном порядке рекомендуют семьям сотрудников своих посольств в Украине эвакуироваться, не оставила без внимания даже главаря ОРДО Дениса Пушилина.

Как информирует «НБН», в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов Российской Федерации, главный боевик Донецкой области Пушилин высказал свое мнение относительно того, как может развиваться ситуация на территории Украины в ближайшем будущем.

Дословно из заявления главаря ОРДО:

«Это может быть какое-то затишье перед бурей. Вооруженные силы Украины ожидают чего-то. Ведь с таким количеством личного состава у армии Украины должно быть гораздо громче на линии соприкосновения. Они точно ждут чего-то».

Пушилин о дате «провокации» на Донбассе и эвакуации посольств из Украины

Кроме того, главный боевик Донецкой области сделал заявление о том, что якобы на шестнадцатое февраля Владимиру Зеленскому было «дано разрешение на осуществление провокации».

«Весьма вероятно. Ведь как еще можно объяснить то, что из Украины эвакуируют иностранные посольства, а также другие действия?».

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Если говорить о ситуации на Донбассе по состоянию на последнее время, то в штабе ОСС сообщили, что на протяжении минувших суток, 12 февраля, наемники РФ четыре раза атаковали позиции ВСУ.