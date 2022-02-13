Как информирует «НБН», сегодня, тринадцатого февраля, телеграм-канал «Женщина с косой» рассказал некоторые подробности и срыве Банковой первой попытки такой «спецоперации» лидера «Европейской солидарности».

В частности, ресурс пишет:

«Банковая сорвала блицкриг Петр Порошенко по вывозу наличных средств за границу. Люди Банковой в НБУ сообщили, что пятый президент по своим каналам пытается взять в аренду через третьих лиц бронированные автомобили Монетного двора. Сразу же Порошенко было отказано, а все действия вокруг его предприятий, банка и резиденции стали отслеживаются СБУ».

Обращение Порошенко к Ринату Ахметову

По данным ресурса, из-за таких «палок в колеса» со стороны людей из Банковой, пятому президенту Украины пришлось обращаться за помощью к известному украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

«Испытывая жесткий прессинг, Порошенко был вынужден просить помощи у Рината Ахметова. План выглядит следующим образом: — несколько бронированных микроавтобусов ПУМБа маскируются под обычный транспорт; — в четыре из них загружаются наличные средства семьи Порошенко; — через связи с контрабандистами, организовывается «зеленый коридор», в который попадают нужные машины, а «пустышки» попадаются пограничникам».

Кроме того, в СМИ ранее появилась информация о том, что Петр Алексеевич Порошенко намерен вывезти членов своей семьи из Украины.