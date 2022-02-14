Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 февраля в Украине будет вполне благоприятная синоптическая ситуация. Ни в одной из областей не должно быть осадков. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, но днем значительно потеплеет.
«На День Валентина ожидается сухая погода, синее солнечное небо, иногда красивые милые белые облака. Ветер будет с юго-запада, умеренный», – написала Диденко на своей странице в Facebook.
Температура воздуха в регионах страны
На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах -3… -5 градусов, днем ожидается +5…+7ºС.
В восточных регионах страны ночью ожидается -5…-7 градусов, днем потеплеет до +3…+5ºС.
На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -3 до -6 градусов, а днем будет -+2…+4ºС.
На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах -2…-4 ночных градусов и +5…+7 градусов днем.
Погода в столице
В Киеве и области 14 февраля день обещает быть солнечным и без осадков. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+6ºС.
Карта погоды на 14 февраля
Ранее сообщалось о погоде на 13 февраля 2022 года.
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