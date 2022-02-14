Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 февраля в Украине будет вполне благоприятная синоптическая ситуация. Ни в одной из областей не должно быть осадков. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, но днем ​​значительно потеплеет.

«На День Валентина ожидается сухая погода, синее солнечное небо, иногда красивые милые белые облака. Ветер будет с юго-запада, умеренный», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ночная температура будет находиться в пределах -3… -5 градусов, днем ожидается +5…+7ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -5…-7 градусов, днем потеплеет до +3…+5ºС.

На севере и в центре погодные условия будут соответствовать таким температурным показателям: ночью – от -3 до -6 градусов, а днем будет -+2…+4ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах -2…-4 ночных градусов и +5…+7 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 14 февраля день обещает быть солнечным и без осадков. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+6ºС.

Карта погоды на 14 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 13 февраля 2022 года.