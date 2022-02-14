Как информирует «НБН», такую информацию обнародовали издание «Ваши новости», а также телеграм-канал «Военный обозреватель».

В материале издания говорится, что в Донецке прогремел сильный взрыв из неизвестных причин. Зато он был такой силы, что взрывная волна была ощутима по всему городу. Некоторые паблики предполагают, что осуществлялся обстрел из артиллерии 152-миллиметрового калибра.

Но данную информацию, согласно материалам СМИ, полностью опроверг так называемый представитель «народной милиции» ОРДО Эдуард Басурин. А российский телеканал RT, ссылаясь на заявление главаря временно оккупированных районов Донецкой области Дениса Пушилина, отметил, что взрыв якобы произошел на территории, подконтрольной Кабинету министров Украины.

screenshot — vnnews.ru

Что интересно, в свой черед в Телеграме сообщается, что в городе прогремел не один взрыв, а целых два.

Касательно ситуации на Донбассе, вчера уже сообщалось, что за минувшие сутки, двенадцатого февраля, незаконные вооруженные формирования атаковали позиции Вооруженных сил Украины четыре раза.