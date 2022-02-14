Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Бутусова. Он отметил, что распоряжение было неофициальным и введено на неопределенный срок.

Журналист предположил, что ограничения на въезд в Украину для граждан страны-агрессора возможно продлятся как минимум до завершения военных маневров армии Российской Федерации возле границ нашего государства, информирует «НБН».

Бутусов считает, что такой шаг должен предотвратить провокации со стороны противника. Он поддержал соответствующее решение, отметив, что россиян нужно тщательно и детально проверять прежде, чем они попадут на территорию нашей страны.

Отметим, что слухи об ужесточении правил въезда в Украину для граждан Российской Федерации появились в Сети на прошлой неделе. Государственная пограничная служба опровергла такие сообщения. Несмотря на официальное заявление ведомства, очевидцы рассказывают, что россиян и белорусов призывного возраста проверяют более усердно.