Как информирует «НБН» со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс-Украина», пресс-секретарь олигарха Анна Терехова рассказал некоторые подробности, касающиеся отсутствия Ахметова в Украине.

В частности, Терехова сообщила информацию о том, намерен ли Олигарх возвращаться в Украину и, если да, то когда это произойдет.

По словам пресс-секретаря бизнесмена, Ринат Леонидович имеет планы по возвращению в Украинское государство. Уже шестнадцатого февраля он хочет посетить украинский город Мариуполь. Стоит отметить, что бизнесмен возвращается, несмотря на информацию СМИ о вероятном широкомасштабном вторжении России в Украину.

Дословно из заявления Тереховой СМИ:

«Уже в среду, шестнадцатого февраля, Ринат Ахметов будет находиться в Мариуполе».

Кроме того, ранее вчера стали известны некоторые подробности о депутатах Верховной Рады Украины, которые выехали из страны. В частности, сообщалось, что Зеленский дал таким парламентариям двадцать четыре часа для того, чтобы вернуться на Родину.