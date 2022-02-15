Об этом рассказали «Українські новини», передает «НБН».

В Украине зафиксировано рекордное число физлиц предпринимателей, которые закрыли свою деятельность в феврале 2022 года. Такого спада и массового ухода с рынка не наблюдалось с 2017 года. Цифра перевалила за 36 тысяч. Кроме того, количество открытых ФЛП оказалось на 11 тысяч меньше закрытых впервые за долгое время.

с 2017 года — больше 36 тыс. единиц. Кроме того, впервые за долгое время количество открытых ФЛП оказалось меньше, чем число закрытых. Еще в январе закрытие и открытие ФЛП находилось в балансе и составило 23,2 и 23,9 тысяч соответственно.

Показатели 2017 года были обусловлены принятием закон о «спящих ФОПах», по которому даже не работающих и не получающих прибыль ФЛП обязали платить единый социальный взнос.

Текущая ситуация с массовым закрытием предпринимательской деятельности в сегменте малого и среднего бизнеса имеет под собой совершенно другие основания. По мнению Максима Тютюнникова, причин ухода предпринимателей с рынка несколько.

Первой причиной, вызвавшей протесты по всей стране, стал вступивший в действие с 1 января закон об обязательном использовании кассовых аппаратов (РРО). Вторым фактором эксперт считает неблагоприятный информационный фон – нагнетание обстановки вокруг возможного вторжения РФ в Украину.

Третьим весомым аргументом в пользу решений о прекращении деятельности стал энергетический кризис, который привел к резкому росту тарифов на коммунальные услуги и аренду помещений. И, наконец, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума автоматически повысили и налоги для ФЛП, работающих на едином налоге.

Ранее мы писали о протестах ФЛП против кассовых аппаратов.