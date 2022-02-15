Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 15 февраля 2022 года цена американского доллара составила 28,53 гривны, что на 50 копеек больше уровня предыдущего банковского дня, а евро стал дороже на 35 копеек и стоит сегодня 31,32 гривны.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 15 февраля 2022 года.

1 доллар США стоит 28,5355 грн.;

1 евро – 32,3264 грн.;

1 российский рубль – 0,3737 грн.;

польский злотый – 7,1207 грн.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 28,20 грн., продажа 28,70 грн. за единицу;

— евро: покупка 31,90 грн., продажа 32,60 грн. за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2022 года — 28,1 гривны, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 14 февраля.