Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

Мужчина сумел установить одно на другое сырые куриные яйца, соорудив таким образом необычную самую большую в мире башню из четырех яиц.

Таким образом Мохаммед Мукбель, побил свой же прошлогодний рекорд, когда он сложил башню из 3 яиц.

На этом видео запечатлен процесс установки необычного рекорда.

«Это требует огромного терпения, сосредоточенности и спокойствия. Я бы даже сказал, что это связано и с физикой, и с техникой», — пояснил автор рекорда.

По его словам, самое трудное в этом процессе – это определение центра тяжести каждого яйца, ведь оно имеет уникальную форму и текстуру.

Ранее сообщалось еще об одном необычном рекорде, который установил пловец из Чехии Дэвид Венцл, проплыв подо льдом 81 метр.

А в Мелитополе был установлен необычный рекорд Украины девятилетним Артемом Захаровым, который живет в селе Семеновка. Мальчик отжался 1001 раз. Паренек уже несколько лет занимается киокушинкай-кан каратэ и активно выступает на соревнованиях от областных до международных. А в этот раз юный спортсмен решил попробовать себя в новом качестве.

Ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали Зодиаков, отношения с которыми сделают счастливым любого.