Издание «Беларуская праўда» опубликовало материал, в котором раскрыло подробности жизни военных России в Беларуси. Представители ВС РФ приехали в Гомельскую область на так называемые военные учения, информирует «НБН».

СМИ рассказывают, что военнослужащие из России ведут себя в чужой стране не интеллигентно. Вблизи села Храпово были найдены нетрезвые россияне за пределами воинской части, как оказалось, они не отказывают себе в спиртных напитках. На «учение» алкоголь поставляют непрерывно, ассортимент на любой вкус – от местного самогона до элитного спиртного.

Часто военным не хватает денег, поэтому со дворов местных жителей пропадают вещи, также люди сообщают о загадочном исчезновении их домашних животных. Кроме того, российские солдаты не стесняются просить у жителей сел еду.

Белорусы боятся обращаться в правоохранительные органы, предпочитая придерживаться необъявленного комендантского часа, чтобы не сталкиваться с представителями армии РФ.

В статье пишут, что местные жители при желании могут разжиться оружием, россияне «под шумок» могут продать даже автомат Калашникова.

Отметим, что в Минобороны Российской Федерации заявили о том, что Москва отводит свои военные подразделения от украинских границ. В Сети появились кадры погрузки военной техники страны-агрессора на железнодорожный транспорт.