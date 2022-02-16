В Telegram-канале «Толкователь» журналист пишет, что признание «независимости» псевдореспублик Донбасса Российской Федерацией выгодно Украине и Западу, информирует «НБН».

Пряников объяснил, что договоренности «Минска» упадут горой с плеч Киева и его западных партнеров, поскольку Минскими соглашениями Кремль оказывает давление на Украину и определяет по ней свою политику.

По его мнению, признание Москвой «ДНР» и «ЛНР» не принесет жителям ОРДЛО радости. Он напомнил, что жизнь не наладилась и в других регионах, которые курирует Кремль, в частности в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

Журналист считает, что улучшить условия существования для жителей «республик» Донбасса можно двумя путями: либо вернуть территории под контроль Украины, либо включить «ДНР» и «ЛНР» в состав РФ.

Пряников посоветовал людям в ОРДЛО уезжать оттуда как можно скорее, поскольку там не будет жизни в ближайшем будущем.

Считает выгодным признание псевдореспублик Россией для Украины советник главы ОПУ Алексей Арестович. По его словам, россияне только снимут «удавку» с шеи нашей страны в виде соглашений «Минска», но и позволят эффективно отбить атаку врага, если он попытается проникнуть на территорию Украины из ОРДЛО.