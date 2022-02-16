Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Юлии Владимировны.

Сегодня, 16 февраля Украина отмечает День единения. Это новый праздник в календаре. Буквально два дня назад его установил своим указом президент Владимир Зеленский.

В честь этого праздничного дня украинцы запустили флешмоб – они публикуют в социальных сетях фотографии с украинским флагом.

Поддержала флешмоб и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Она впервые за долгое время поделилась снимком со своим супругом – Александром. На фото пара позирует с украинским флагом.

«Мы с тобой одной крови – украинской», — подписала снимок политик.

Фото — Фейсбук-страница Юлии Тимошенко

Пользователи социальной сети начали активно комментировать фотографию Юлию Владимировной. Они тоже поздравляют ее с новым праздником.

«Красиво». «Молодцы, что вы не уехали, как это сделали другие». «Очень красивая пара. Приятно смотреть на вас. Долгих лет вместе вам». «Супер! Все будет Украина», — комментирую фотографию украинцы.

Ранее парламентский фотокорреспондент показал фото Тимошенко в новом образе.