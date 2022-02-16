Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Юлии Владимировны.
Сегодня, 16 февраля Украина отмечает День единения. Это новый праздник в календаре. Буквально два дня назад его установил своим указом президент Владимир Зеленский.
В честь этого праздничного дня украинцы запустили флешмоб – они публикуют в социальных сетях фотографии с украинским флагом.
Поддержала флешмоб и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Она впервые за долгое время поделилась снимком со своим супругом – Александром. На фото пара позирует с украинским флагом.
«Мы с тобой одной крови – украинской», — подписала снимок политик.
Пользователи социальной сети начали активно комментировать фотографию Юлию Владимировной. Они тоже поздравляют ее с новым праздником.
«Красиво».
«Молодцы, что вы не уехали, как это сделали другие».
«Очень красивая пара. Приятно смотреть на вас. Долгих лет вместе вам».
«Супер! Все будет Украина», — комментирую фотографию украинцы.
Ранее парламентский фотокорреспондент показал фото Тимошенко в новом образе.
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