Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Компания «Градус» поинтересовалась у украинцев, какая страна, по их мнению, предоставляет Украине наиболее существенную помощь в преодолении новых военных угроз со стороны РФ.

Список главных союзников Украины возглавили США. Почти 39% украинцев считают, что именно это государство является лучшим другом Украины на фоне новых угроз со стороны России.

Второе место заняла Великобритания. 9,5% украинцев считают, что одно из крупнейших государств Европы оказывает нашей стране наиболее существенную помощь перед лицом российской агрессии.

После Великобритании на третьем месте оказалась Польша. Почти 3% украинцев считают соседнюю страну самым верным союзником Украины в борьбе против российской агрессии.

Результат у стран Балтии – 2,1%. А у государств-посредников в «нормандском» формате – Франции и Германии результат еще ниже. Достаточной считают помощь Германии только 2% опрошенных, Франции – 1,4%.

Как известно, США и Великобритания предоставили Украине противотанковое вооружение. Также 13 февраля Украине предоставила военную помощь Литва. Намерена помочь оружием и Польша.

Ранее украинцы сказали, какие партии хотят видеть в Раде.