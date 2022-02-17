На своей Facebook-странице Данилов сообщил, что в День единения он с главой государства отправился в Ровненскую область, чтобы встретиться с украинскими воинами, информирует «НБН».

Секретарь СНБО признался, что ничто не успокаивает так, как грохот танков и залпы артиллерии украинских защитников. Он поблагодарил США, Турцию, Британию и других союзников Украины за помощь нашей армии в виде вооружения.

Данилов призвал украинцев не верить ни единому слову паникеров. Он заверил, что украинские воины хорошо обучены и вооружены, по-боевому злые и готовы противостоять армии «русского мира».

Также секретарь СНБО пообщался с жителями Ровненской и Донецкой областей. По его словам, они готовы к обороне своей страны, поскольку ничто не объединяет страну так, как чувство угрозы и опасности.

На прошлой неделе на брифинге Данилов высказался о возвращении оккупированных территорий Востока Украины силовым путем. Секретарь СНБО объяснил, почему украинские военные не могут освободить захваченные РФ регионы военным путем.