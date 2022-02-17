Как информирует «НБН», об этом пишет телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

Дословно из сообщения ресурса:

«Наш источник в Офисе президента Украины сообщил, что перемирие ОПУ с главным олигархом Украинского государства было временным. Сейчас обе стороны готовятся к новому этапу противостояния. Ринат Ахметов требует от Зеленского учитывать его интересы на ровне с Коломойским. Прежде всего, это касается транспортировки грузов по железной дороге и ренту с руды».

Насколько известно, буквально вчера, шестнадцатого февраля 2022 года, бизнесмен Ринат Ахметов посетил Мариуполь, где выступил перед местными жителями, озвучив свои планы по развитию города и мечту по Донбассу и стране вцелом. Вместе с олигархом на встрече с людьми был также и его партнер по бизнесу Вадим Новинский.