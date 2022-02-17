Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Легитимный», источник сообщил, что якобы функционеры Офиса Президента специально в социологических президентских рейтингах выводят на второе «железное место» Порошенко.

«Его никто, никогда, не посадит. Там уже все, со всеми, договорились», — говорится в сообщении.

Говоря о причинах, зачем это нужно команде Владимира Александровича Зеленского, ресурс пишет:

«Причина вывода Порошенко в конкуренты для Зеленского простая. Избирателю на Юго-Востоке придется выбирать из двух «гетьманов». Просто один в лице Петра Алексеевича вообще «зашкваренный», а вот Зеленкий более «лайтовая версия». Так мыслят в ОП».

Говоря о вероятной победе Зеленского на предстоящих президентских выборах, ресурс сообщил:

«Как пояснил нам источник, Зеленский сможет выиграть выборы только у Порошенко. Функционеры проводили стратегическое моделирование и закрытые социологические замеры. Тенденция по Зе-рейтингу негативная. Все эти социологические замеры, которые публикуют сейчас, «нарисованы», но они будут реализованы, если избиратель не придет на выборы. А люди не придут на выборы, если все кандидаты будут на одно «лицо». ОП нельзя допустить появления неординарной и яркой личности, каким был сам Зе в 2019 году».

Касательно опросов, буквально вчера появились свежие данные КМИС о том, сколько граждан Украинского государства готовы защищать свою страну от агрессии Российской Федерации.