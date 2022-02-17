Как информирует «НБН», об этом пишет издание «ДонПресс», ссылаясь на сообщения местного населения в социальных сетях.

В материале отмечается, что на территории оккупированных незаконными вооруженными формированиями Донецка, Углегорска, а также некоторых городах ОРЛО с самого утра начались сильные боевые действия.

Местное население отмечает, что под обстрелом находятся сразу несколько районов в Донецке. Люди фиксируют прилеты.

В своих аккаунтах в социальных сетях люди пишут:

«Донецк. 9 часов утра. В Ленинском районе слышно тяжелое, интенсивно. На Ветке тоже слышно было, но где-то далеко»;

«Часто и сильно в стороне Петровки и текстиля. На Магистральном тоже. В стороне Трудовских – Петровки слышно…»;

«Прилеты целыми сериями. В зоне обстрела окраины Петровского, Александровка, а также Трудовские»;

«В западной и юго-западной частях Донецка слышны мощные разрывы»;

«На Старомихайловке просто кошмар»;

«Углегорск. Слышно. Очень даже».

Касательно ситуации на территории временно оккупированных районов Луганской области, согласно обнародованной информации, обстрелы начались с 5 часов утра. Якобы целый ряд поселков захваченной территории попали под обстрел тяжелого вооружения.

«Крымское. С 5 часов утра война. Насчитали более трех десятков приходов. Работает тяжелое вооружение», — пишут люди в социальных сетях.

Официальных данных с украинской стороны по данному поводу обнародовано не было.

screenshot — donpress.com

Касательно ситуации на Донбассе за минувшие сутки, известно, что в пресс-службе штаба ООС заявили об ожесточенных боях, которые устроили российские наемники.