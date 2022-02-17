Как информирует «НБН» на своей странице в социально сети Facebook волонтер «ЛюбовНеМаєКордонів» Igor Surf (Prus) опубликовал видео, в котором рассказал об обстрелах Станицы Луганской.

В частности, руководитель общественной организации сообщил:

«Друзья, очень плохие новости. Станица Луганская под обстрелом. Рядом все населенные пункты тоже под обстрелом. Последствия этого ужасные. Есть попадание в детский садик. Есть также раненые среди мирного населения в количестве трех человек. Очень обидно и страшно. Другие рядом стоящие города и поселки тоже не в лучшей ситуации. Если собрать сейчас все данные, то мне кажется, что сейчас вообще по всей линии фронта идет обстрел со стороны боевиков…».

screenshot — facebook.com/igor.surf

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что в Донецке с самого утра фиксируются сильные обстрелы. Местные жители рассказали об этом некоторые подробности в своих аккаунтах социальных сетей.