Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18 февраля погода в Украине будет и дождливой. Осадки накроют почти всю территорию страны. Сухо будет только в Ужгороде.

«По всей стране ожидают штормовой ветер, из-за которого Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15 – 22 метра в секунду», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины дожди, ночная температура будет находиться в пределах +2… +4 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается +3…+5 градусов, днем потеплеет до +4…+6ºС.

На севере и в центре также дождливо, столбики термометров ночью будут находиться на отметках +3 до +5 градусов, а днем будет +4…+6ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах +4…+6 ночных градусов и +7…+9 градусов днем, в Херсоне – до +10ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 18 февраля синоптики также обещают дождливую погоду. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+6ºС.

Карта погоды на 18 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 17 февраля 2022 года.