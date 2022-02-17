Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования от группы «Рейтинг».

67% украинцев заявляют, что они поверхностно знакомы с Минскими соглашениями. В то время как каждый пятый не знает, о чем идется в этих договоренностях.

И лишь малая часть опрошенных (12%) заявляет, что хорошо знает, что написано в Минских соглашениях.

Несмотря на то, что многие украинцы поверхностно знакомы с содержанием этих договоренностей или вообще не знакомы, большинство считают, что их надо пересмотреть. За подписание нового документа выступают 63% украинцев.

Еще 18% опрошенных считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса.

Меньше всего тех, кто считают, что Украина должна выполнить все, что написано в «Минске-2». Такого мнения придерживаются 11% опрошенных.

При этом большинство украинцев считают, что Минские договоренности не работают из-за действий РФ. Таких 57% опрошенных.

Еще 12% респондентов считают, что в этом виновата Украина. Примечательно, что есть и те, кто считают, что Минские соглашения не работают из-за подконтрольных РФ так называемых «Л/ДНР». Такого мнения придерживаются 10% опрошенных.

Не смогли ответить на данный вопрос 12% участников исследования.

Опрос был проведен 12-13 февраля этого года. Участниками опроса стали 2 тыс. украинцев из разных городов и населенных пунктов, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Все участники исследования достигли совершеннолетия.

Ранее украинцы назвали самого лучшего союзника в борьбе против РФ.