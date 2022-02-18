Как информирует «НБН», поздним вечером в четверг телеграм-канал «Останній Блокпост» обнародовал информацию об очередном сильном ударе наемников Российской Федерации по населенному пункту Станица Луганская.

Цитата из сообщения ресурса:

«Российские боевики снова обстреляли Станицу Луганскую. Горят два частных дома. Из-за обстрела в большей части населенного пункта нет света. В настоящее время ГСЧС занимается ликвидацией пожара. К счастью, потерпевших нет. Всего с начала суток, по данным штаба ООС, боевики 47 раз нарушали режим прекращения огня».

screenshot — t.me/LastBP

В дневное время, семнадцатого февраля, стало известно о масштабном обстреле Станицы Луганской. Немного ранее в этот же день, с 9 часов утра начали поступать сообщения от местных жителей Донецка об обстрелах окраин города.