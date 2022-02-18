Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», бывший главарь горловских боевиков Гиркин на странице в социальной сети заявил, что якобы украинская армия дала начало взлому обороны незаконных вооруженных формирований Донбасса вблизи Николаевки, что в Донецкой области.

По его словам, боевики «отбиваются» от ВСУ таким вооружением, как ПТУР, а также 100-миллиметровые пушки «Рапира». При этом наемники РФ из состава так называемой «милиции «ЛНР» привели в полную боевую готовность свои подразделения и «выдвигаются к линии фронта».

При этом экс-главарь боевиков ОРДО добавил, что на территории временно неподконтрольных Киеву Докучаевска и Донецка якобы было объявлено об эвакуации госучреждений, семей участников незаконных вооруженных формирований, а также детских садиков. Также, по его словам, эвакуируется перенесшая обстрел больница №15.

На фоне всего вышесказанного, Гиркин подчеркнул:

«По всей вероятности, именно эти города могут стать наиболее вероятным полем боя. Хотя в этом нет ничего странного. Именно эти населенные пункты были оставлены 2014-м и 2015-м годах вплотную на линии фронта».

Ранее мы уже писали о том, что сепаратисты звучили собственные версии обстрела Станицы Луганской. Причем, поняв свой «косяк» с первым вариантом, боевики резко все изменили, и предложили «проглотить» местным жителяч вторую версию.