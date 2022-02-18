Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», жители сообщают, что людей выборочно пропускают через КПВВ.

В частности, отмечается, что на КПП «Мариновка» боевики выборочно не пропускают мужчин призывного возраста. Также сообщается, что на КПВВ «Успенка», начиная с 8 часов утра, якобы всех мужчин вообще не пропускают, а весь транспорт, на котором они пытаются пересечь пункт пропуска, разворачивают в обратную сторону.

В это же время мирное население информирует, что тех, кто был намерен поехать автобусом на территорию Российской Федерации, предупреждают, что из-за сложившейся обстановки автобусы и вовсе не пропускают. В итоге люди вынуждены идти пешком.

В своих сообщениях люди пишут:

«Мужчин, которые подпадают под критерии призывного возраста, вернули обратно в «ДНР»;

«Меня не выпустили на «Успенке» в Россию. Пробили по базе. Я военнообязанный медик»;

«Поступила информация, что военнообязанных не пропускают на КПВВ в ОРДО на территорию России»;

«Водителям автобусов приказали оставаться в ОРДО на случай обострения военных действий, чтобы было на чем эвакуировать людей. Но те, которые с паспортами, проехали при мне без проблем».

Стоит отметить, что от самих оккупационных «властей» пока что не было обнародовано никакой информации относительно всего вышесказанного.

Если вернуться к теме эвакуации, то Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже комментировал такую информацию. В частности, он заявил, что украинская сторона не планирует никаких наступательных операций на Донбассе. Соответственно, зачем эвакуировать оттуда местное население, остается загадкой.