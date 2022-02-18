Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Яна Доброносова.

Народная избранница от «Европейской Солидарности» София Федына 18 февраля празднует свой день рождения. Коллеги-депутаты поздравляли Федыну не только в социальных сетях, но и в стенах парламента.

В частности, экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко подарил народной избраннице букет красных роз. Запечатлел этот момент журналист, фотокорреспондент издания «Телеграф» Ян Доброносов. Соответствующим снимком он поделился в социальной сети Facebook.

Фото — Фейсбук-страница Яна Доброносова

При этом мнения пользователей соцсети разделились. Часть оценила поступок политика. А вот другие считают, что это пережитки советского прошлого – дарить букеты коллегам на работе.

«Красивый букет для Софии». «Интересно для всех из фракции такие букеты?», — пишут пользователи Facebook.

К слову, лидер «Европейской Солидарности» не первый раз поздравляет своих коллег с днями рождения, вручая им цветы. Ранее в объектив Доброносова попал момент, как Порошенко поздравлял своего однопартийца Николая Княжицкого.