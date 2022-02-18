Как информирует «НБН», на днях ситуация на территории Луганской и Донецкой областях значительно обострилась. Известно, что наемники Российской Федерации активно обстреливают позиции ВСУ и даже населенные пункты с мирными гражданами. Хотя сами сепаратисты во всем винят Украину. Сегодня же, 18 февраля, главарь донецких боевиков Денис Пушилин обнародовал видеообращение к жителям ОРДО, в котором объявил о срочной эвакуации людей с региона на территорию России. Видео было опубликовано Febspot-каналом Ukrainianview со ссылкой на социальную сеть террориста.

В частности, в своем видеообращении Пушилин заявил, что якобы Владимир Зеленский уже совсем скоро отдаст приказ о широкомасштабном наступлении ВСУ на оккупированные российскими наемниками территории. Также он перечислил виды вооружения, которые украинская армия стянула к линии фронта.

Ввиду этого, главный террорист Донецкой области отметил:

«Обращаюсь ко всем жителям ОРДО. При обстрелах Вооруженными силами Украины территорий так называемых «ДНР», риску могут подвергаться жизнь и здоровье местных жителей. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, восемнадцатого февраля, организован массовый, централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Прежде всего, эвакуированы будут женщины, дети, а также люди пожилого возраста».

Он добавил, что удалось договориться с властью России о том, что жителей ОРДО временно смогут разместить на территории Ростовской области, где якобы уже готовы места приема.

Не так давно бывший главарь горловских наемников Игорь Гиркин назвал города Донбасса, которые могут превратиться в поле боя.