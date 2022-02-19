Как информирует «НБН», на фоне эскалации военной обстановки в Луганской и Донецкой областях, в зону ОСС сегодня прибыли народные депутаты Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Юрий Мысягин, министр Ирина Верещук и другие. Также с ними прибыли и представители прессы. Подробности сообщило издание «Обозреватель».

Как известно, представители украинской власти должны были провести встречу с военнослужащими, которые стоят на защите нашей страны и передать им беспилотники.

Также отмечается, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, руководитель Комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, разведки и обороны Александр Завытневич, а также парламентарии Марьяна Безуглая и Юрий Мысягин представляли на Донбассе депутатский корпус.

Важно отметить, что прибывшие на Восток Украины парламентарии внезапно попали под вражеский обстрел. Вместе с ними были обстреляны и представители прессы. В результате их вынуждены были спрятать в укрытие. Момент обстрелов политиков также был опубликован в Сети.

Немного позже Давид Арахамия записал еще одно видео, в котором рассказал некоторые подробности того, что произошло. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее вчера, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отправке на Донбасс некоторых политиков и чиновников, о чем во время брифинга рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.