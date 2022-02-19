Как информирует «НБН», информацию об этом сообщило издание «Обозреватель».

В частности, в сообщении отмечается, что Оксана Марченко в быстром темпе покинула территорию Украинского государства. Известная телеведущая пересекла государственную границу Украины в Черниговской области в направлении Беларуси. Это произошло 18 февраля, приблизительно в 19 часов 00 минут по киевскому времени.

Также отмечается, что жену депутата Верховной Рады Украины сопровождали двое мужчин, по всей видимости, охранников.

Кроме того, известно, что два транспортных средства Toyota выехали через КПП в Черниговской области в сторону Беларуси только после того, как пограничники провели тщательный осмотр транспортных средств.

Ранее покинувшие пределы Украинского государства народные депутаты рассказали, почему они пошли на такой шаг.