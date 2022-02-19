Как информирует «НБН» со ссылкой на сводку пресс-службы штаба ООС на Facebook-странице.

В частности, в сообщении говорится, что из 101 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, которые были зафиксированы по состоянию на 20 часов 00 минут, 19 февраля, 88 было с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В ходе ожесточенных боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил, два защитника нашей Родионы получили ранения, которые, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью.

Еще четверо украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время все «300-е» находятся в медицинских учреждениях.

По причине гибели украинских защитников на Донбассе командование ООС высказало слова сожаления и сопереживания родным и близким.

Кроме того, отмечается, что армия нашей страны продолжает контролировать ситуацию на Востоке Украинского государства и адекватно реагирует на потенциальные угрозы со стороны российско-оккупационных войск.