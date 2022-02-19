Как информирует «НБН», в частности, документ был опубликован военным корреспондентом Андреем Цаплиенко в Телеграм.

Как известно, глава Кремля Владимир Путин поставил свою подпись под указом о призыве граждан Российской Федерации, которые находятся в запасе, на военные сборы с 2-мя закрытыми пунктами «для служебного пользования».

В самом тексте указа, подписанного Путиным, говорится следующее:

«Призвать в2022 году россиян, которые находятся в запасе, для прохождения военных сборов в ВС России, войсках нацгвардии России, государственных органах охраны, а также Федеральной службы безопасности».

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, опубликовав подписанный Путиным указ, прокомментировал это следующим образом:

«Так выглядит сегодняшний указ Путина о призыве из запаса российских мужчин, которых кремлевский диктатор, очевидно, хочет бросить убивать украинцев. Или умирать за него. Между тем в Мюнхене озабоченные лидеры состоятельных стран ломают головы над тем, как можно остановить Путина, сохраняя с ним «business as usual». Мир сейчас очень напоминает время перед Второй Мировой».

Буквально вчера уже сообщалось о том, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на встречу с Путиным в Россию.