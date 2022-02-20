Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

В первую очередь «эвакуируют» женщин, детей и пожилых людей. По данным сепаратистских СМИ, МЧС «ДНР» намерено вывезти до 700 тыс. человек.

«Беженцев» из Донбасса вывозят в Ростовскую область, в которой уже объявлен режим ЧП из-за наплыва «беженцев».

Так называемые пункты временного пребывания заполнены, мест для размещения людей нет. Нет еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно также нет.

«Мы приехали в никуда. Не знаем, что дальше делать. На месте будем разбираться, где жить», — пишут в отчаянии жители ОРДЛО.

Особое раздражение у людей вызывает то, что их массово вывезли ночью под вой сирен, а теперь границу на въезд в ОРДО закрыли.

Люди в растерянности отмечают, что для них это билет в один конец. Они считают, что домой уже не вернутся никогда, а в их квартиры заселят российских солдат.

Это и есть «русский мир» во всей красе, который сеет только ненависть, смерть и разруху.

Ранее мы сообщали о том, что приехали в никуда: стариков и детей вывезли из ОРДЛО и бросили на произвол судьбы на границе РФ.