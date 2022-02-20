Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В результате вражеского обстрела был полностью уничтожен грузовик украинской стороны СЦКК марки ЗиЛ-131. Дословно из сообщения ведомства:

«В воскресенье, двадцатого февраля, российские наемники с направления населенного пункта Веселая Гора осуществили обстрел позиций украинских защитников. Атака была произведена в направлении Счастья. Для обстрела вражеские силы применили миномет 120-мм калибра, станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, АГС-7, а также пулемет крупного калибра».

Кроме того, в Сети было опубликовано видео попадания вражеских снарядов в автомобиль украинских военных из СЦКК.

Насколько известно, на протяжении вчерашнего дня, 19 февраля, на Востоке Украины в результате ожесточенных боевых действий погибли два украинских защитника. Еще четыре получили ранения различной степени тяжести. Касательно информации о потерях ВСУ за сегодняшний день известно, что в штабе ООС сообщили об одном раненном военнослужащем.