Как информирует «НБН», речь об этом шла в эфире «Надзвичайних новин» на телеканале ICTV.

Итак, сообщается, что 86-летняя Мария – известная в горах прорицательница. Она предполагает будущее, используя расплавленный воск. Горная колдунья предсказывает, что агрессия со стороны врага неизбежна, но победа им не светит. Более того, мольфарка разглядела смерть главного зачинщика всех бед. Не исключено, что до конца года он умрет – либо своей смертью, либо его убьют.

Но это еще не все. Мольфарка Мария не единственная, кто так думает. Ведь еще один карпатский прорицатель Иван Довбуш заявил следующее:

«Ему (Путину – ред.) не стоит нападать. Потому что он как нападет – его ждет смерть. Позорная смерть».

Мужчина говорит, что наступательные действия президента страны-агрессора приведут к развалу России.

Примечательно, что слова мольфара Ивана подтверждают и карты прорицательницы Калины. Все трое советуют верить в добро и делать его для Украины.

Как известно, ранее мы писали о том, что спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин анонсировал важное голосование в российском парламенте по Донбассу, которое состоится 22 февраля.