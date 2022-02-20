Об этом сообщает Gulf News, передает “НБН”.

В это воскресенье тест показал положительный результат — 95-летняя королева Елизавета Вторая заразилась коронавирусом.

Сегодня Букингемский дворец сообщает, что королева испытывает легкие симптомы и планирует еще заниматься легкими обязанностями на этой неделе.

“Королева сегодня дала положительный тест на COVID-19”, — говорят во дворце.

Известно, что 9 января 2021 года Елизавета Вторая привилась последним компонентом вакцины от коронавируса и даже появлялась без защитной маски на мероприятиях.

Укол сделал королевский домашний врач в Виндзорском замке. После этого королева призналась, что процедура не принесла ей дискомфорта и она даже удивилась этому.

Ранее Елизавета Вторая отказалась от совместного рождественского ужина из-за своих опасений и тревоги.