Об этом на онлайн-брифинге сообщает директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, передает “НБН”.

Сообщается, что в случае возможной российской атаки красная ветка метро на левом берегу будет закрыта из-за ее уязвимости — она наиболее открыта. Информации о закрытии других станций нет.

Для безопасности граждан будут детально продуманы автобусные маршруты, благодаря которым люди будут доставлены к ближайшим станциям метро.

Кандибор напомнил, что Киевский метрополитен имеет двойное значение: это не только транспорт, а и укрытие.

Поэтому подземка будет перевозить работников критической инфраструктуры только в час-пик, а это, по предварительным оценкам, не более 6 часов в сутки. Все остальное время станции метро будут использоваться как укрытия. Сообщается, что Киевский метрополитен снабжен специальными помещениями для соблюдения минимальной гигиены и потребностей, помимо этого имеется автономное электрическое питание, системы очистки воздуха и артезианские скважины.

Кличко подписал необходимые для эвакуации киевлян документы в случае вторжения РФ.