В воскресенье, 20 февраля, в Украине будет солнечно и сухо в большинстве регионов, только в Ужгороде и в Одессе возможны дожди.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 20 февраля погода в Украине будет солнечной и теплой. Осадки в виде дождя возможны только в Закарпатье и части южных областей. Температура воздуха будет достигать +6…+8, но местами будет до +10…+11 градусов.

«В течение 20 февраля в Украине будет порывистый ветер. Днем температура воздуха составит +4…+ 9 градусов, а на юге вплоть до +9…+12 градусов», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины дожди, ночная температура будет находиться в пределах 0… -2 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается +1…+3 градусов, днем потеплеет до +6…+8ºС.

На севере и в центре также дождливо, столбики термометров ночью будут находиться на отметках 0 до +2 градусов, а днем будет +6…+8ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах +1…+3 ночных градусов и +8…+10 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 20 февраля первая половина дня будет солнечной, во второй – небо покроется облаками, однако осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+8ºС.

Карта погоды на 20 февраля

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