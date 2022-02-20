Как информирует «НБН», в ходе интервью BBC News Ukraine политик рассказал, готовы ли регионы нашей страны из Западной части Украины принять беженцев в случае необходимости и, если да, то в каком количестве.

«Львов полным ходом готовится на случай военных действий. Паники, конечно же, нет, однако мы не расслабляемся», — подчеркнул Садовый.

Согласно словам городского головы, в настоящее время во Львов уже перевезли собственные посольства порядка десяти государств. Кроме того, в город съезжаются сотрудники различных дипмиссий, а также иностранная пресса.

Дословно из заявления Садового:

«Западные регионы могут принять беженцев. Миллионы человек. Мы координируемся сейчас с другими главами городов Львовской области и других частей Западной Украины. Все мы обновляем протоколы. Львов имеет собственную комиссию, и она тоже работает над этим. В нашем городе есть большой ресурс для поселения. Однако если мы прикинем ресурс, который имеет Западная Украина, там можно поселить миллионы человек. Мы сегодня осуществляем работу в этом направлении. Ведь это наша обязанность».

Если говорить о вероятном вторжении РФ в Украину, то, в последнее время, Запад постоянно предоставляет информацию о том, что оно таки произойдет. Более того, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение в парламенте важного вопроса касательно ОРДЛО, что произойдет уже 22 февраля.