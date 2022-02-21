Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские СМИ, на место жительства депутата от «ОПЗЖ» в столицу Украины прибыли сотрудники полиции, а также Государственного бюро расследований.

Отмечается, что к столичному дому парламентария от «ОПЗЖ» Медведчука прибыли несколько автотранспортных средств и даже автобусов. Якобы все это для того, чтобы вывозить имущество. Известно, что в транспортные средства грузили бронежилеты и оружие.

Сейчас у дома украинского политика находится порядка трех десятков человек охраны и полиции. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли даже одну из близлежащих улиц. Стражи порядка тщательно обыскивают автотранспортные средства с фонариками.

Неужели Виктор Медведчук, находясь под домашним арестом, надумал бежать из страны, как это сделала его супруга Оксана Марченко?