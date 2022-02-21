У каждого из этих мнений есть свои плюсы и минусы. Дом обеспечивает нам контроль и отделение от соседей, а квартира требует меньше работы и легче сдается в аренду или продается.

Когда покупка квартиры является хорошей инвестицией

Некоторые инвесторы выдвигают устаревшее, и потому уже не верное предположение, что покупка квартиры от застройщика несет в себе лишь возможность заработка в виде продажи при росте цен на недвижимость. Они также допускают возможность сдачи в аренду, но это работает, по их мнению, только в случае небольших индивидуальных инвесторов, которые решают приобрести один, максимум два объекта одновременно.

С другой стороны, новая квартира — это отличное и выгодное вложение, о чем подробнее можно почитать по ссылке https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/chto-vybrate-nedvizhimoste-ili-akczii/. Особенно для тех, кто только вступает во взрослую жизнь. Квартиры для молодежи имеют несколько важных преимуществ. Прежде всего, это настоящее первое место, где можно всерьез задуматься о создании семьи, развитии своих увлечений или карьеры. Во-вторых, квартира для молодых людей — это основной капитал, который всегда будет принадлежать им. Кроме того, как большая, так и небольшая квартира, которые можно выбрать, перейдя по ссылке https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/, также могут быть источником постоянного дохода в виде арендной платы.

Новая квартира, как инвестиция: преимущества

Преимущества жилья как инвестиции

Ниже приведены некоторые преимущества покупки квартир в качестве инвестиций по мнению специалистов компании-застройщика «Воробьевы Горы»:

обычно цена квартиры от застройщика ниже стоимости покупки дома аналогичной площади;

вы можете найти качественную квартиру в хорошем месте, по цене не превышающей 2/3 стоимости дома, построенного на окраине города;

на протяжении многих лет происходит изменение образа жизни, люди переезжают в города, а это может означать, что аренда квартир для молодежи будет становиться все более популярной и финансово выгодной;

стоимость содержания новой современной квартиры от застройщика ниже стоимости содержания дома;

гибкие договоры аренды, которые можно адаптировать к вашим потребностям, позволяют получать стабильный доход, даже если вы выезжаете из квартиры всего на несколько месяцев;

покупка квартиры от застройщика в ЖК «Воробьевы Горы» позволяет отделать ее по своему усмотрению и в соответствии с современными тенденциями;

начинающие инвесторы могут принять решение о покупке недорогих квартир и гостинок, чтобы быстро сформировать портфель;

покупка большего количества квартир от застройщика позволяет распределить инвестиционный риск и получить скидки;

высокий спрос на жилье для молодежи в мегаполисах может значительно повысить стоимостьквартир в будущем.

Новая квартира, как инвестиция: преимущества

Конечно, при выборе квартиры, в которую вы хотите инвестировать, следует обратить внимание и на ближайшее окружение. С точки зрения потребностей арендаторов. В непосредственной близости должны быть магазины с товарами повседневного спроса, зоны отдыха (например, парк), остановка общественного транспорта и аптека. Это такой необходимый минимум.