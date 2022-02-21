Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Главком».

Многие украинские знаменитости, которые родились в нашей стране, сейчас активно строят свою музыкальную карьеру в России. Их имена очень известные. Это и Вера Брежнева, и Светлана Лобода, Ани Лорак, Иван Дорн, Maruv, Наташа Королева, Регина Тодоренко и другие.

Они пытаются избегать тем, которые касаются аннексии Крыма и войны на Донбассе. Заявляя, при этом, что их творчество не имеет границ.

На фоне новых угроз со стороны РФ журналисты поинтересовались у граждан Украины, как они относятся к такой позиции украинских знаменитостей и надо ли их как-то наказывать за гастроли в РФ.

Большинство опрошенных осуждают украинских артистов, которые, несмотря на войну РФ против Украины, выступают для российской публики.

«Смотря как (наказывать, — ред.). Возможно, финансово», — сказал парень. «Думаю, что да. Я такое не поддерживаю», — заявила женщина. «Да, потому, что это предательство», — сказала участница опроса. «Думаю, надо (наказывать, — ред.). Государство воюет», — заявил мужчина, который представился военным. «Даже не знаю… С одной стороны это культура, а с другой стороны, наверное, и надо», — сказала украинка.

«Их надо наказывать за предательство. То, что они там выступают и развлекают россиян – это равносильно тому, что во времена Второй мировой войны наши артисты выступали бы в войсках Гитлера», — сказала участница опроса.

Респонденты предлагают наказывать гастролирующих в РФ украинских знаменитостей финансово. Однако люди не уточнили, что они имеют в виду – штрафы или высокие налоги.

Ранее один из опросов показал, сколько украинцев до сих пор положительно относятся к Путину.