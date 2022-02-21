Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты социологического исследования от центра SOCIS.

Большинство украинцев негативно относятся к российскому президенту Владимиру Путину. Таких 77,4%. Еще 11% опрошенных сказали, что они не определились.

Кроме того, выяснилось, что небольшая часть украинцев, несмотря на агрессию РФ против нашей страны, которая продолжается 8-й год, до сих пор благосклонно относятся к руководителю РФ. Таких 10,7% среди участников исследования.

Еще 1% сказали, что не слышали о Путине.

Также большинство граждан нашей страны негативно относятся и к нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Почти 65% сказали, что их отношение к белорусскому диктатору отрицательное.

Совсем другое отношение у украинцев к американскому лидеру Джо Байдену. Почти 57% граждан Украины сказали, что они положительно относятся к главе Белого дома, отрицательно к нему относятся почти 22% опрошенных.

Данный опрос был проведен в период с 11 по 16 февраля. Участниками исследования стали 2 тыс. украинцев.

Ранее украинцы сказали, за кого не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.