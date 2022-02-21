Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, представители Федеральной службы безопасности России сообщили, что разрушенный пограничный пункт находился в 150 метрах от украинской границы. В результате прямого попадания в объект пострадавших нет.

При этом в ФСБ добавили, что разрушенный объект являлся строением «местного несения службы пограничных нарядов». По их данным, инцидент произошел вблизи хутора Щербаков, который располагается на мариупольском направлении. Примечательно, что в этом районе границу контролируют боевики ОРДО.

Видео от ФСБ, на котором, по версии ведомства, показано относящееся к пограничной инфраструктуре здание, разрушенное снарядом, прилетевшим со стороны границы с Украиной. На кадрах не видно никакой инфраструктуры, кроме разрушенного одноэтажного строения в окружении деревьев. pic.twitter.com/EQcoX6RHEa — РБК (@ru_rbc) February 21, 2022

Ответ Государственной пограничной службы Украины

Стоит отметить, что представители пограничной службы Украины уже ответили на такое заявление ФСБ. В частности, в ГПСУ заявили, что не обстреливали с украинской территории пограничный пункт РФ в Ростовской области. Более того, пограничники официально подчеркнули, что такие заявления со стороны ФСБ является сознательной провокацией.



Также ранее сегодня уже сообщалось о том, что источник в Офисе президента Украины проинформировал о возможном одновременном появлении в разных регионах Украины «зеленых человечков».