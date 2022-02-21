В своем Telegram-канале журналист сообщил, что в ближайшее время россияне запустят в отношении нашей страны очередной фейк, обвинив ВС Украины в «геноциде русскоговорящих» на Донбассе, информирует «НБН».

Цаплиенко рассказал, что контразведка СБУ получила данные, исходя из которых стало известно, что наемники РФ в ОРДЛО под руководством московских кураторов устраивают новую постановку в «республиках».

После того, как попытки оккупантов обвинить защитников Украины в обстрелах и диверсиях на захваченных территориях Донбасса провалились, террористы подготовили новую провокацию.

На этот раз боевики намерены обвинить официальный Киев в массовых убийствах мирного населения, для этой цели они начали проводить эксгумацию тел наемников РФ, которые были похоронены восемь лет назад. В этот период на востоке нашей страны шли активные бои во время вторжения россиян в этот регион.

Журналист рассказал, что оккупанты достали из могил 292 тела представителей незаконных вооруженных формирований. Останки террористов «ЛДНР» российские пропагандисты продемонстрируют по телевидению, сообщив, что украинцы убивают мирных граждан Донбасса.

В то же время в Сети бурно обсуждается «эвакуация» жителей «ДНР» в Ростов. Россияне оставляют множество комментариев, давая понять, что они не рады переселенцам с Востока Украины. Граждане РФ не скрывают своего возмущения происходящим.