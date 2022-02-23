Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Анна Терехова написала, что бизнесмен Ринат Леонидович Ахметов намерен вернуться в столицу Украинского государства, и это произойдет в ближайшее время.

Согласно ее словам, бизнесмен Ахметов намерен прибыть в Киев уже сегодня, двадцать третьего февраля. Насколько известно, он находился в Швейцарии.

Дословно из сообщения Анны Тереховой:

«Ринат Леонидович Ахметов, двадцать третьего февраля, прибудет в столицу Украины Киев».

Насколько известно, в Женеву олигарх улетел восемнадцатого февраля. По словам пресс-секретаря олигарха, у Ахметова был запланирован там целый ряд встреч.

Стоит отметить, что олигарх не остался равнодушным к угрозе, которая нависла над Украиной. В частности, бизнесмен объявил об уплате налогов на один миллиард наперед, а также сказал, что его благотварительный фонд будет оказывать поддержку украинцам в этот непростой для страны период.