Украинский журналист, телеведущий и блогер Сергей Иванов в своем Telegram-канале сообщил, что в «столице ЛНР» началась серия ограблений квартир. Мародеры выносят имущество из жилищ эвакуированных в Россию луганчан, информирует «НБН».

О грабежах квартир местных жителей, которых «спасли» россияне, журналист узнал от своих знакомых из оккупированного Луганска.

Иванов отметил, что грабежи своих людей – главная отрасль народного хозяйства террористической псевдореспублики Донбасса.

Кроме того, на днях экс-замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко также рассказал, что на оккупированном Донбассе грабят квартиры выехавших в РФ. Он показал скриншот сообщения, в котором сказано, что мародеры «обчистили» больше сотни жилищ в Донецке и Макеевке.

Жители оккупированных территорий предполагают, что грабители выбирают квартиры не наугад, а идут по списку жителей, которых вывезли в Российскую Федерацию.

Столкнулись с испытаниями жители ОРДЛО и на российской территории. Граждане РФ, узнав о эвакуации людей из «республик», начали возмущаться решением Москвы в соцсетях. Россияне дали понять, что прибывшим из «ЛДНР» не будут устраивать теплый прием.