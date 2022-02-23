Как информирует «НБН», об этом на своей странице в «Твиттер» сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

В частности, высокопоставленный чиновник Кабинета министров Украины написал, что из Латвии прибыл самолет с боеприпасами и другими важными вещами. Но самым весомым подарком для ВСУ, конечно же, являются «Стингеры».

При этом министр обороны Украины поблагодарил латвийскую сторону за поддержку Украинского государства в столь тяжелое для страны время.

Также на предоставленную Киеву военную помощь отреагировал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. В своем Телеграм военный написал:

«Украинская армия благодарна Президенту, Парламенту, Правительству, Национальным Вооруженным Силам Латвии и народу Латвийской Республики за значительный военный дар Латвии — зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Также мы благодарим за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины».

Стоит отметить, что ранее сегодня уже сообщалось о военной помощи для ВСУ со стороны Канады. В частности, Оттава поставила Киеву летальное оружие на фоне агрессии со стороны Российской Федерации.