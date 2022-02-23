Как пишет «НБН», свое обращение к гражданам военный опубликовал на собственной Facebook-странице.

В частности, пресс-офицер отмечает, что в фейковом документе говорится, мол, органы власти немедленно эвакуируют на территорию Львова. Также в Интернете активно распространяется фальшивый приказ МОЗ, где говорится о незамедлительной эвакуации всех лечебных учреждений Киева и остальных, находящихся восточнее столицы.

Фейковый документ гласит, что на такие шаги власти были вынуждены пойти в результате стремительного ухудшения обстановки в Украине. Также причиной тому стала якобы незамедлительная эвакуация органов власти в город Львов. Помимо того, там отмечается, что все заболевшие обязательно должны быть выписаны, а то медицинское оборудование, которое невозможно вывезти, нужно сжечь.

В своем обращении к украинцам офицер призвал:

«Обращаюсь с просьбой к украинцам. Вам нужно быть готовыми к информационным операциям врага. Не стоит распространять материалы, которые приготовлены вражеской стороной. Доверяйте только тем источникам, которые уже проверены».

При этом добавим, что в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что все медицинские учреждения в настоящее время работают в штатном режиме. Все же официальные документы МОЗ можно увидеть на официальном ресурсе ведомства.